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В Украине написали диктант национального единства: обнародован текст

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Сегодня, 8 ноября, тысячи украинцев ко Дню украинской письменности и языка написали Всеукраинский радиодиктант национального единства.

В этом году конкурс провели уже девятнадцатый раз. Основной локацией для диктанта стала Национальная библиотека имени Владимира Вернадского, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть текст диктанта, доскролльте до конца страницы).

Текст на волнах первого канала Общественного радио UA: Українське радіо читал известный языковед Александр Авраменко, который и является автором диктанта.

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В 2019 году проверить диктант впервые можно было за 15 минут после написания. Также в этом году в текст внесли несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания.

Отмечается, что Авраменко в прямом эфире провел работу над ошибками.

Текст XІХ Всеукраинского радиодиктанта национального единства

Текст XІХ Всеукраинского радиодиктанта национального единства

Скриншот suspilne.media

В Украине написали диктант национального единства

В Украине написали диктант национального единства

Общественное вещание - Детектор медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября отметят День украинской письменности и языка.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
образование
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