В Украине начался прием заявлений в вузы: что нужно знать

В Украине стартовал прием заявлений в высшие учебные заведения. Абитуриенты могут поступить на бакалавра и сквозного магистра.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля, в 9 утра.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", – отметил генеральный директор директората высшей образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Отмечается, что большинство поступающих должны подавать заявления в электронной форме через собственные кабинеты по ссылке.

Необходимо проверить, загружены ли правильные файлы:

приложения к документу об образовании;

фото поступающего;

справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.

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Проверить в кабинете также нужно:

правильно ли вами рассчитан средний балл

совпадают ли баллы ВНО, которые отображаются в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;

правильно ли указан номер мобильного;

правильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.

В этом году абитуриенты могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности, а на контракт – любое количество.

Подробная инструкция о подаче электронных заявлений размещена по ссылке.

Стало известно, что зарегистрировали уже более 138 тысяч электронных кабинетов поступающих. Это почти 90% от ожидаемого количества этого года.

Уже 26 июля абитуриенты будут знать, получили ли бюджетное место. До 31 июля они должны принести оригиналы документов в вузы для зачисления. 1 августа начинается обнародования списков на контракт, а зачисление может продолжаться до 30 сентября.

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Как сообщал OBOZREVATEL, названы основные ошибки при регистрации электронных кабинетов абитуриентов.

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