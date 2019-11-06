В Украине массово закрывают школы: стала известна причина

В Украине перед учебным годом 2019-2020 закрылось почти 200 школ из-за малокомплектности и перевода детей в опорных заведений.
Как сообщили в пресс-служба Министерства образования, некоторые заведения приостановили свою деятельность временно – они находятся на капитальном ремонте, пишет УНН.
В МОН отметили, что закрывали школы также из-за аварийного состояния помещений и реорганизации в филиале опорных учебных заведений.
Отмечается, что перед началом 2018-2019 учебного года в Украине закрылось 120 школ. А статистический отчет по закрытию заведений общего среднего образования по 2017-2018 год не собирался.
В Украине массово закрывают школы
Про Головне
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Тернопольщине пытались незаконно закрыть школу.
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