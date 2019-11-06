В Украине массово закрывают школы: стала известна причина

В Украине перед учебным годом 2019-2020 закрылось почти 200 школ из-за малокомплектности и перевода детей в опорных заведений.

Как сообщили в пресс-служба Министерства образования, некоторые заведения приостановили свою деятельность временно – они находятся на капитальном ремонте, пишет УНН.

В МОН отметили, что закрывали школы также из-за аварийного состояния помещений и реорганизации в филиале опорных учебных заведений.

Отмечается, что перед началом 2018-2019 учебного года в Украине закрылось 120 школ. А статистический отчет по закрытию заведений общего среднего образования по 2017-2018 год не собирался.

В Украине массово закрывают школы Про Головне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Тернопольщине пытались незаконно закрыть школу.

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