В Украине массово закрывают школы из-за гриппа: в каких регионах объявлен карантин

В Украине начали массово закрывать школы на карантин из-за резкой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, обучение в школах и классах приостанавливают, если заболели 30% учеников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области 23 января уже объявили карантин в трех школах, а учебный процесс приостановлен в 121 классе, сообщает местное издание "Первый Городской". По информации dnepr.info, также закрыли 49 отдельных классов 24 школ в Днепре.

Кроме того, на Буковине в селе Хряцка тоже объявили карантин до 26 января, с 20 по 25 января обучения приостановили в Санковецком УВК, а с 22 по 31 января – в Пашковецком УВК, пишет АСС.

В Донецкой области в городе Покровск все школы отправили на вынужденные каникулы с 24 января по 31 января включительно, сообщили в городском совете. Также 20 января карантин объявили в школах Селидово, а 22 января – в Мирнограде.

В связи с высоким уровнем заболеваемости временно прекращены занятия учащихся шести школ из шестнадцати в Александрии Кировоградской области, заявили в областном управлении образования. Школьники пойдут на обучение не ранее 31 января. В городе собираются подготовить данные по уровню заболеваемости в каждой школе, тогда уже будут делать окончательные выводы.

Карантин в школах Украины из-за гриппа и ОРВИ твое Город

На Ривненщине прекратили обучение две школы: Острожский УВК (до 30 января) и лицей в Великих Межиричах Корецкого района (срок приостановления обучения неизвестен), сообщили в областном лабораторном центре.

В Хмельницкой области из-за гриппа и ОРВИ на досрочные каникулы пошли 1-3 классы Шепетовского УВК "ООШ I-III ступеней – гимназия" с 23 января по 2 февраля и все школы Каменец-Подольского до 3 февраля включительно.

Житомирские школы тоже закрывают на карантин, который начнется 27 января и продлится до 5 февраля. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На карантин также закрыли до 26 января все школы в Черткове Тернопольской области, а в Тернополе только два класса – 4-Б в классической гимназии и 1-А класс ООШ №11.

Внеочередные вынужденные каникулы устроили в школах города Глухова Сумской области до 26 января: в одном классе ООШ №2 и четырех классах ООШ №6, сообщила начальник отдела образования городского совета Людмила Васянович.

Из-за резкого заболевания гриппом и ОРВИ также с 23 января на неизвестный срок закрыли школу №1 имени Олега Ольжича в Николаеве.

Следует отметить, что программу школьники должны отработать с помощью дистанционных и индивидуальных занятий.

В Украине массово закрывают школы на карантин: какие регионы задело твое Город

Как сообщал OBOZREVATEL, невакцинированным детям снова можно ходить в школу.

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