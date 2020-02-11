В Украине массово закроют сельские школы: Новосад объяснила, какие оставят

Министр образования Анна Новосад заявила, что малокомплектные школы не будут закрывать в регионах, где низкая плотность населения и невозможно подвозить детей к опорным заведениям.

Об этом рассказала руководительница МОН во время рабочего визита в Черниговскую область. В местностях, где на большой территории проживает мало людей, будут применять определенные корректирующие подходы для финансирования образования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы проехали 9 школ Черниговской области. Среди них – заведения, где учатся 42 ученика, 40 учеников, что, конечно, очень мало. И мы видим, что в случае этой области это не результат неэффективности, потому что закрыто очень много школ. Здесь просто физически мало людей: есть районы, где живут 7 человек на 1 кв км", – подчеркнула Новосад.

По ее словам, кроме финансирования, важно также разработать программы образовательной поддержки для таких заведений. Министр отметила, что нужно больше работать с учителями и давать детям в таких малокомплектных школах больше возможностей для лучших знаний.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская учительница обратилась к Новосад и объяснила, почему нельзя закрывать сельские школы.

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