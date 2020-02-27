Министр образования Анна Новосад сообщила, что массовое увольнение учителей-пенсионеров в связи с принятием Закона "О среднем образовании" не предвидится.

Напомним, Профсоюз работников образования и науки заявил, что введение контрактов на один год с 1 июля 2020 года приведет к одновременному увольнению более 70 000 учителей, пишет УП.Життя.

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Так, директор учебного заведения получит возможность определять, продлевать контракт после года работы пенсионера или нет. Это также большая возможность молодым учителям трудоустроиться в школе.

"Директор сам определяет, с кем он или она продлевает контракт. Но поскольку директора также переводятся на контракт, они должны быть естественно заинтересованы в том, чтобы у них были профессиональные учителя", – объяснила Новосад.

По ее словам, МОН с помощью принятого закона будет мотивировать всех участников образовательного процесса работать на результат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад заявила о давлении на учителей, выбирать учебники для третьеклассников.

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