В Украине количество студентов за 20 лет уменьшилось почти вдвое: что случилось

В Украине за 20 лет количество студентов уменьшилось почти вдвое, а сеть университетов осталась на том же уровне.

Как сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, конкуренция за места в высших учебных заведениях снизилась, пишет НВ.

"В хорошие университеты и на рейтинговые специальности конкурс есть. Но, например, у нас есть проблема с учителями естественных предметов: физика, математика, химия. Хорошие университеты привлекают абитуриентов, как магниты. Поэтому они выигрывают от широкого конкурса, то есть когда "место идет за абитуриентом", за лучшим абитуриентом", – отметила Гриневич.

По словам министра, введение принципа "место за поступающим" привело к тому, что часть университетов не добирают студентов и поэтому должны сокращаться.

"Мы пошли путем эволюционным. Что это такое "меньшее количество студентов"? Это означает меньшее количество ставок преподавателей, если университет не придумает интересного предложения", – добавила она.

Отмечается, что в Министерстве образования и науки Украины предлагают 10% финансирования высших учебных заведений "строить на результатах" университетов и институтов.

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