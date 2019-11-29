В Украине изменят финансирование для части вузов: кого коснется

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил изменить систему финансирования вузов, которые готовят специалистов в сфере киноиндустрии.

Как рассказал глава ведомства во время пресс-конференции, МКМС уже направило в адрес Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого запрос о стратегии работы вуза, планов обучения, пишет Укрінформ.

По его словам, также планируется встреча с руководством вуза.

"Мы хотим изменить систему финансирования вузов, потому что тогда появится ответственность. Ведь государство делает госзаказ и должно понимать, что оно получит взамен. Поэтому мы такую работу уже начали", – рассказал Бородянский.

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