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В Украине изменят финансирование для части вузов: кого коснется

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил изменить систему финансирования вузов, которые готовят специалистов в сфере киноиндустрии.

Как рассказал глава ведомства во время пресс-конференции, МКМС уже направило в адрес Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого запрос о стратегии работы вуза, планов обучения, пишет Укрінформ.

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По его словам, также планируется встреча с руководством вуза.

"Мы хотим изменить систему финансирования вузов, потому что тогда появится ответственность. Ведь государство делает госзаказ и должно понимать, что оно получит взамен. Поэтому мы такую работу уже начали", – рассказал Бородянский.

В Украине изменят финансирования для части вузов

В Украине изменят финансирования для части вузов

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
кино образование Министерство культуры
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