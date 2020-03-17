В Украине из-за карантина могут закрыть пункты регистрации на ВНО 2020: что известно

В Украине могут закрыть отдельные пункты регистрации на ВНО 2020 из-за введения карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Так, будущим абитуриентам посоветовали не тянуть с отправкой регистрационных документов в региональный центр, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Напомним, регистрация для учеников, слушателей, студентов продолжается до 17 марта, а для выпускников прошлых лет – до 24 марта. Следует отметить, что по состоянию на 16 марта зарегистрировано 314 790 человек.

В Украине из-за карантина могут закрыть пункты регистрации на ВНО 2020 Главком

"Рекомендуем выпускникам прошлых лет самостоятельно сформировать регистрационную карточку, воспользовавшись специальным сервисом "Зарегистрироваться",размещенным на сайте УЦОКО, и отправить комплект регистрационных документов на адрес регионального центра, указанную в контрольно-информационном письме", – посоветовали в УЦОКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее назвали новые даты проведения пробного ВНО в Украине.

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