В школы запретят ходить с телефонами? В Украине предлагают новые правила

В Верховной Раде хотят запретить украинским школьникам пользоваться гаджетами во время учебы. Инициатор законопроекта народный от фракции ЕС Алексей Гончаренко уточнил, что на перемене пользоваться телефоном можно будет. А на уроке будет решать учитель – если нужно для учебы, то позволено.

Родители и учителя разделились в своих мнениях по этому поводу. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Запреты и специальные коробочки

Законопроект о запрете пользования гаджетами в школах Украины вызвал бурную дискуссию. И надо отметить, что многие учителя абсолютно поддерживают такую инициативу. Мало того, в школах уже ввели специальные коробочки, куда ученики перед началом урока складывают свои телефоны. Правда, это иногда приводит к непредвиденным ситуациям.

В некоторых школах уже придумали коробочки, куда ученики перед уроком складывают свои телефоны 24 канал

"У нас уже давно учителя перед началом урока просят учеников положить свои телефоны в специальную коробочку, а после занятия, забрать. Ответственность за сохранность несет учитель. Но был у нас один неприятный случай. Учитель физкультуры отвлекся, и одна ученица украла телефон. Сначала не могли разобраться, кто это сделал, поэтому учитель заплатил из своего кармана. И только сейчас мы выяснили, у кого этот телефон и забрали его", – рассказывает директор киевской школы №170 Виктор Заболотный.

Директор школы говорит, что не против, чтобы дети на переменах пользовались гаджетами, могли в случае необходимости связаться с родителями. "Это, конечно, важно, чтобы родители были на связи. Но на уроке они технику используют не по назначению. Играют, переписываются, скачивают материал для контрольных. Это не нужно", – говорит Заболотный.

Учитель истории школы из села Порепы Житомирской области Николай Петрук тоже полностью поддерживает идею запрета телефонов в школе.

"Я 100% за! Это только отвлекает детей. Им на уроке могут позвонить, и они просятся выйти. Играют на уроках, или подглядывают во время контрольных. Для учителей это проблема номер один сейчас. У нас тоже есть коробки, куда дети складывают телефоны. Для родителей есть расписание звонков, они могут звонить на перерыве", – говорит Петрук.

Так хранят телефоны в школах 24 канал

Используют интернет для обучения

Но далеко не все учителя согласны с этим. Особенно те, кто все-таки использует технику для занятий.

"Знаете, я решила, что если нельзя победить привычку детей пользоваться телефонами, то нужно ее использовать. Я, например, очень часто на уроках пересылаю им в Viber задания. Они должны открыть присланные мной упражнения и устно по очереди ответить на них, или ответы писать в тетради. Или отправляю английский текст для чтения. У них просто нет времени лишний раз порыться в телефоне", – рассказывает OBOZREVATEL учительница английского языка со Львовской области Анастасия Попенко.

Она признает, что есть некоторые ученики, которые хронически не хотят учиться и все равно играют в телефоне вместо учебы. "Я разговариваю с родителями, я их призываю к порядку. Но в конце концов, если ребенок не хочет получать знания, я не могу его заставить, это его выбор", – говорит преподаватель.

Светлана Князева, учительница биологии из Харьковской области рассказывает, что тоже приучила детей пользоваться гаджетами на уроках для изучения материала. "Да, у меня заняло много времени подобрать для детей интересный материал. Использовала много видео, тестовых заданий, даже фильмов. Дети включают телефоны почти на каждом уроке. Посмотрели короткое видео в наушниках, потом ответили на вопросы. Им нравится, мне тоже. Но не все учителя меня поддерживают, им легче запретить телефоны", – говорит преподаватель.

Учителя считают, что дети на уроках отвлекаются на телефоны Днепр час

А вот бизнесмен и бывший депутат Киеврады Алексей Давиденко рассказывает, что его сын ходит в частную школу в Киеве, и там мобильные телефоны категорически запрещены, причем как для детей, так и для учителей и сотрудников школы. За нарушение можно даже вылететь из учебного заведения.

"Без всяких законов и общенациональных запретов наша школа практически полностью решила проблему пользования мобильными телефонами в школе", – написал Давиденко.

По его словам, на уроках дети пользуются специальными школьными планшетами, к которым нельзя подключить социальные сети, игры и т.п.

Мы не Франция

Кстати, Украина будет не первой страной, где могут запретить использовать гаджеты в учебных заведениях. Телефоны нельзя носить в школу в Азербайджане, Греции, Таджикистане и Франции. В Великобритании, например, школы сами принимают решение о запрете гаджетов. Там нет единого мнения: в одном учебном заведении детям категорически запрещено даже приносить с собой телефоны, в другом – разрешено даже использовать на уроке в качестве учебника.

Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко считает, что запрет телефонов в школах это плохо.

Скрин видео

"Не надо ссылаться на опыт Франции. Учебные заведения во Франции и в Украине – разные вещи. У нас школы не так безопасны, как там. У нас ребенка могут с травмой вытолкать на улицу, не оказать помощь, а ребенок не сможет связаться с родителями. Я думаю, это бессмысленная инициатива. Возможность выходить в интернет нужно использовать, а не запрещать", – говорит Бондаренко.

Также Бондаренко считает, что аргумент о том, что дети списывают контрольные с интернета, не состоятелен. "Значит учитель так подобрал контрольную, что ее можно скачать. Нужно готовить так задание, чтобы ребенок думал, а не искал готовые ответы, которые есть в сети", - говорит Бондаренко.

Трагедия в Одесском колледже

Родители школьников тоже разделились во мнениях. "В школе часто случаются конфликты из-за телефонов. Кто-то водой облил, кто-то стукнул и разбил. У нас в классе был конфликт: мальчик положил телефон на перила, другой мальчик задел, уронил на бетон и разбил. Потом родители этих учеников готовы волосы друг другу повыдергивать. Пусть ходят с книжками и тетрадками", - считает мама 5-классника из Полтавы Виктория.

Некоторые родители подозревают, что учителя роются в личной переписке детей, когда те сдают телефоны в коробочки. "Учительница просто пересказала мое СМС ребенку, которое я ей отправила. И как к этому относиться? Я дочери сказала отключать телефон и не давать учителю, а прятать в портфель. Из-за этого тоже был скандал, пришлось идти и объясняться в школу. Я думаю, что все запреты приводят только к конфликтам", – говорит Ольга, мама 7-классницы из Киевской области.

Медиазавод

А вот Татьяна Савенок из Чернигова считает, что мобильные телефоны детям нужны в целях безопасности. "Мы все помним трагедию в колледже в Одессе. Если бы у детей не было телефонов, то бедные родители вообще ничего бы не знали, что там происходит. Какой бы хорошей школа не была, человеческий фактор не исключен. Поэтому я всегда слежу, чтобы у дочки с собой был заряженный телефон", - говорит Татьяна.

Пока законопроект №2792 о запрете использования телефонов в школах в Раде находится на обсуждении. Его автор Алексей Гончаренко считает, что окончательное решение по тому запрещать телефоны или нет – примут директора школ. Учитывая, что многие из них выступают за такие меры, то в случае поддержки парламента запрет таки введут.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!