В Украине детей будут бесплатно кормить в учебных заведениях: кого это касается

В Украине дети внутренне перемещенных лиц смогут бесплатно питаться в дошкольных, школьных, профессионально-технических и высших государственных и частных учебных заведениях.

Соответствующий Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц" во вторник, 18 февраля, подписал президент Владимир Зеленский, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на сайт ВРУ.

Закон также должен обеспечить детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни.

"Государством не обеспечено на должном уровне условия для проживания внутренне перемещенных лиц на других территориях Украины", – говорится в пояснительной записке.

Следует отметить, что для выполнения закона из госбюджета на 2020 год нужно выделить дополнительно 323 млн гривен.

В Украине детей бесплатно кормить в учебных заведениях LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская рассказала, что в школьных столовых появится молоко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!