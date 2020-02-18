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В Украине детей будут бесплатно кормить в учебных заведениях: кого это касается

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В Украине дети внутренне перемещенных лиц смогут бесплатно питаться в дошкольных, школьных, профессионально-технических и высших государственных и частных учебных заведениях.

Соответствующий Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц" во вторник, 18 февраля, подписал президент Владимир Зеленский, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на сайт ВРУ.

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Закон также должен обеспечить детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни.

"Государством не обеспечено на должном уровне условия для проживания внутренне перемещенных лиц на других территориях Украины", – говорится в пояснительной записке.

Следует отметить, что для выполнения закона из госбюджета на 2020 год нужно выделить дополнительно 323 млн гривен.

В Украине детей бесплатно кормить в учебных заведениях

В Украине детей бесплатно кормить в учебных заведениях

LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская рассказала, что в школьных столовых появится молоко.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Образование в Украине Питание
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
переселенцы дети университет детский сад питание школа
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