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В Украине анонсировали массовое закрытие вузов: Новосад объяснила идею

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Министр образования Анна Новосад предложила оставить 80 высших учебных заведений в Украине, что в три раза меньше, чем есть сейчас.

Как рассказала руководительница МОН в интервью агентству "Интерфакс-Украина", с 1 января 2020 года начал работать принцип финансирования университетов по показателям их деятельности. Поэтому в ближайшее время слабые вузы не смогут функционировать без надлежащего госфинансирования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"С 2021 года филиалы вузов в отдельных городах должны исчезнуть. Я считаю, что это очень правильно, потому что у нас слишком раздута сеть этих филиалов, которые часто прикрываясь названием национального государственного университета, оказывают гораздо худшее качество образования, а в дипломе написано, что ты учился в хорошем вузе", – отметила Новосад.

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Также Минобразования готовит объединение четырех университетов и создание на их основе одного хорошего высшего учебного заведения. Однако не сообщается, в каком городе это произойдет.

"То решение, о котором я говорила об объединении четырех университетов, в том числе будет касаться одного из перемещенных вузов в Кривом Роге. Есть и такие, которые работают эффективно и останутся. Например, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса – это успешный кейс, а также несколько других", – добавила министр.

В Украине анонсировали массовое закрытие вузов

В Украине анонсировали массовое закрытие вузов

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила вузам объединиться, чтобы получить больше финансирования.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины университет образование
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Комментарии
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Ку Алексей
Ку Алексей
и правильно - клубнику собирать или свиней пасти высшее образование не нужно
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поголовье paгулей уменьшилось и продолжает сокращаться, зачем оставшимся столько вузов?
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И утроить кусы разведения улиток и выращивания рапса?
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3
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