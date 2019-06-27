В Украине 241 пустой вуз: интересная статистика

В Украине на начало 2019 года работал 241 вуз, в котором не училось ни одного студента.

Об этом в Facebook пишет директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

По его словам, в Украине слишком много высших учебных заведений, и оптимизация необходима. Однако, как полагает аналитик, прежде нужно проделать немало работы.

“В Украине слишком много высших учебных заведений. Большинство украинцев об этом знают. Не зря же самая рейтинговая партия "Слуга народа" обещает оптимизировать сеть высших учебных заведений. В принципе об этом также говорят в Минобразования уже давно и постоянно. И здесь нет ничего крамольного. Оптимизировать сеть высших учебных заведений — это вполне справедливый шаг, но только на определенном этапе, перед которым нужно сделать много другой работы”, - пишет он.

Стадный считает, что нужно отказываться от унифицированного подхода к университетам, а также от позиции, что все университеты должны вести научную деятельность.

“Мы должны отказаться от идеи унифицированного подхода к заведениям высшего образования. Яркий пример граблей — это установка, что все высшие учебные заведения должны вести научную деятельность. Все, как мантру, повторяли тезис — если нет науки, то нет учреждения высшего образования. Тезис не только слишком амбициозен, но и вреден, потому что породил вал требований к учреждениям, которые никогда не могли и не смогут их выполнить. В результате мы получили имитацию науки в учреждениях высшего образования. Мы же уже бесконечно шли к коммунизму и по этому горькому опыту должны были научиться не ставить себе утопических целей. Но что-то никак научимся”, - пишет эксперт.

Директор аналитического центра приводит инфографику со статистикой по украинским вузам.

По словам Стадного, на начало 2019 года в реестре высших учебных заведений в Украине зафиксировано 1388 учреждений различной формы собственности.

“В крупнейших 50 заведениях учатся более трети всех студентов. В крупнейших 100 заведениях обучаются более половины всех студентов. В крупнейших 200 заведениях обучаются более 70% от всех студентов. 241 заведение не имеет ни одного студента, который бы там сейчас учился. 117 заведений имеют до сотни студентов. 810 заведений имеют до 500 студентов”, - отмечает он.

“В принципе, если завтра исчезнут эти пустые 241 заведение, можно будет сделать громкую новость: За один день количество вузов в Украине сократилось на 18%. Но это никоим образом не повлияет на ситуацию. И самое главное - это лишено смысла. Заведение может быть прекрасным даже если там 100 студентов, и очень и очень посредственным, даже если там 10 тыс студентов”, - заключает Стадный.

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