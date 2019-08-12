"В тюрьмах лучше, чем в школах": украинцы обратились к Зеленскому с просьбой

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить горячим питанием школьников всех классов.

Соответствующую петицию зарегистрировали 3 августа на сайте Офиса президента. Отмечается, что не у всех родителей хватает денег на полноценное питание детей.

"С помощью мультипрофильного питания, ученики будут иметь право на выбор пищи, что уменьшит количество отходов и получат полноценный энергетический и витаминный рацион. Подростки хотят есть еще больше, ведь растут, а денег хватает чаще всего на булку и чашку чая", – говорится в сообщении.

Автор петиции Анна Пикуль отметила, что в тюрьмах кормят за средства государства, а учеников старших классов в школах – нет. К сбору необходимых подписей осталось 84 дня. Петицию подписало 495 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал со школьником на инвалидной коляске в Чернигове получил продолжение. Местные жители зарегистрировали петицию, чтобы освободить виновное учительницу.

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