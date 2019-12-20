В Торонто прошел финал Red Bull Basement University: чем студенты-новаторы покоряли мир

В Торонто (Канада) на финальном этапе проекта Red Bull Basement University выбрали команду студентов-новаторов, которые покорили своей креативной идеей мир.

С 12 по 15 декабря студенты с 27 стран имели возможность поучаствовать в глобальном воркшопе, который состоял из лекций, семинаров и менторских сессий. Завершился он финальным питчингом и выбором глобального победителя. В этом году главный приз получила команда студентов из Австрии.

Все команды-участницы Red Bull Basement University Maggie Stephenson

Чем юные австрийцы покорили мир

Как известно, проект Red Bull Basement University направлен, в первую очередь, на разработку и воплощение в жизнь идей студентов по улучшению пространства в университетах.

Приложение австрийских новаторов носит название Audvice. Оно создано для того, чтобы облегчить жизнь студентам и дать возможность дистанционно получать и суммировать знания.

Команда-победитель из Австрии Maggie Stephenson

Приложение для обучения доступно на Android и iOS и в настоящее время содержит около 600 звуковых дорожек, которые были созданы, среди прочего, в рамках курсов в Зальцбургском университете прикладных наук, где Audvice используется в качестве инструмента смешанного обучения.

Финалисты радуются позитивному результату Maggie Stephenson

Один из авторов – Софи Больцер говорит, что идея создания такого аудиокаталога-помощника пришла к ней как раз во время учебного процесса.

"Я часто ездила между Зальцбургом и Инсбруком и быстро заметила, что мне не хватает времени для полноценной учебы. Вот почему я начала записывать голосовые заметки для подготовки к экзаменам и слушать их на ходу. Это сработало настолько хорошо, что я разработала идею приложения Audvice вместе со своими товарищами", – рассказала она.

Создатели уверены, что благодаря Audvice успех обучения может быть значительно увеличен.

Победители получат менторскую поддержку, в том числе и финансовую, для дальнейшей работы над своим проектом.

С чем ездили в Торонто украинские студенты

Студентки Украинского католического университета Воловодивская Марта и Записоцкая Кристина также представляли на финале проекта свою разработку – "Trapezna App". Эта идея призвана оптимизировать затраты времени в столовой во время перерыва, создав онлайн-очередь и онлайн-заказ вместо реальных пробок.

Украинские студентки-участницы Red Bull Basement University Maggie Stephenson

Всего на проект направилось более 300 проектов из разных высших учебных заведений Украины – это в два раза больше, чем в прошлом году. И таким образом Украина стала первой в мире – среди 27 стран – по количеству поданных проектов.

В Торонто украинские студентки пообщались с менторами и приобрели огромнейший опыт работы над стартапами.

Украинские студентки-участницы Red Bull Basement University Maggie Stephenson

"До этого конкурса мы не верили, что обычные студенты могут получить победу в национальном отборе и полететь в Канаду. Но теперь мы знаем, что все возможно! Надо только верить и стремиться к лучшему!" – сказала Марта после конкурса.

Что такое Red Bull Basement University

Red Bull Basement University – это глобальная инициатива для студентов по совместному созданию инновационных проектов, которые улучшают жизнь студентов, способствуя положительным изменениям в университете и за его пределами. Red Bull Basement University приглашает студентов со всего мира бросить вызов статусу-кво и предложить инновационные решения для создания лучшей студенческой жизни.

В процессе голосования и судейского оценивания, Red Bull Basement University выбирает самые яркие идеи студентов-новаторов во всем мире и воплощает их в жизнь. Победителей страны приглашают на Глобальный воркшоп Red Bull Basement University, 4-дневное мероприятие, состоящее из лекций, семинаров и менторских сессий, которые завершатся питчингом.

"Быть ​​наставником для студентов было огромной привилегией. Эта работа дала мне возможность познакомиться с миром через множество разных точек зрения", – сказал Стив Грей, наставник студентов на Red Bull Basement University. "Меня постоянно впечатляли продуманность их решений, их готовность учиться, их позитивный настрой и трудовая этика", – добавил он.

Финал Red Bull Basement University-2019 Maggie Stephenson

Red Bull Basement University начал свою пилотную Глобальную встречу в 2018 году, в ней приняли участие более 300 университетов. В 2019 году Red Bull Basement University посетили более 30 стран, в том числе Южная Африка, Бразилия, Турция, Швейцария, Япония и Украина.

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