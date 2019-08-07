В топ-10 лучших вузов мира произошли изменения

Согласно рейтингу World University Rankings на 2020 год от компании QS, Калифорнийский институт технологий и Оксфордский университет поменялись местами по сравнению с рейтингом-2019.

Теперь Оксфорд занимает 4 место в топе, в то время как Калифорнийский институт технологий (Caltech) опустился на 5 место, пишет TopUniversities (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

Швейцарский федеральный институт продолжает подниматься в рейтинге, занимая на данный момент 6 место, которое отобрал у Кембриджа.

UCL с 10 места поднялся на 8, сдвинув два передовых вуза, Имперский колледж Лондона и Чикагский университет, в конец топа, на 9 и 10 место соответственно.

Вузы Dity.te.ua

При этом уже 8 год Массачусетский институт технологий занимает первое место в топе.

Он является знаменитым частным вузом, в стенах которого продвигаются знания в сфере техники и науки, которые вскоре помогут сделать мир лучше.

Второе место занимает Стэнфордский университет. Его не зря прозвали "фабрикой миллиардеров". Говорят, что если бы выпускники Стэнфорда образовали свою собственную страну, она имела бы одну из десяти крупнейших экономик мира.

Третьим вузом в топе остается Гарвардский университет. Он не отстает по количеству богатых выпускников от Стэнфорда. В число выпускников Гарварда входят восемь президентов США, несколько глав иностранных государств, 62 миллиардера, 359 стипендиатов Родоса и 242 стипендиата Маршалла.

Лучшие вузы определяются по 6 критериям, а именно: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение студентов и преподавателей, отзывы, международный коэффициент факультета и соотношение иностранных студентов.

Рейтинг университетов QS Top Universities

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские университеты попали в мировой топ.

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