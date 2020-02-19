В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 несовершеннолетних учащихся.

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Збаражской районной больницы с пищевым отравлением, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Новости Во Львове 12 студентов отравились газом в общежитии

"В инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003-2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой. Проводится комплекс противоэпидемических мер", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что высшее профессиональное училище находится в Збараже Тернопольской области. По состоянию на апрель 2019 года, в колледже обучалось 250 курсантов.

В тернопольском колледже массово отравились студенты: что случилось

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе двое детей отравились угарным газом. Причиной ЧП стала неисправная газовая колонка, которая долго горела без вентиляции.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!