В тернопольском колледже массово отравились студенты: что случилось

В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 несовершеннолетних учащихся.
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Збаражской районной больницы с пищевым отравлением, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003-2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой. Проводится комплекс противоэпидемических мер", – говорится в сообщении.
Следует отметить, что высшее профессиональное училище находится в Збараже Тернопольской области. По состоянию на апрель 2019 года, в колледже обучалось 250 курсантов.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе двое детей отравились угарным газом. Причиной ЧП стала неисправная газовая колонка, которая долго горела без вентиляции.
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