В Тернополе хаски погрызла ребенку лицо и тело: жуткие подробности

В Тернополе на девятилетнего воспитанника детского дома напал пес породы хаски, который был без хозяев, и укусил его за руку и лицо.

Как говорится в сюжете ТСН, мальчик шел в школу сам, увидел на детской площадке привязанного к скамейке пса и хотел погладить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Соседи хозяев собаки рассказали, что с хаски гуляет летняя женщина. Во время прогулки она может оставить собаку привязанной на площадке, а сама пойти в квартиру. Намордник не одевает.

В сети начали активно обсуждать событие. Люди отмечали, что хаски уже не первый раз нападает на детей. Их слова подтвердили в полиции.

В Тернополе хаски погрызла ребенку лицо

"С рассказов соседей, это уже четвертое нападение этой собаки на детей, но в других случаях не доходило дело до телесных повреждений, просто была агрессия пса", – прокомментировал Сергей Крета, руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Девятилетнего Романа госпитализировали в больницу. У него покусанная рука, которая начала отекать, и щека, поднялась температура. Руководитель детского дома написал заявление в полицию, чтобы наказать владельцев собаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России собака прокусил лицо 10-летней школьнице.

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