В городе Вустер, штат Массачусетс, (США) ученика седьмого класса отстранили от уроков за "домогательства", потому что он обнял учительницу физкультуры.

Мальчик играл с одноклассниками в спортзале, и педагог попросила его сесть на скамью. Тогда он подошел к ней, обнял и сказал "пожалуйста, не наказывайте меня", потому что ему нравилось играть, пишет УНІАН со ссылкой на NBC Boston.

"Мне передали, что он облапал учителя. Меня это шокировало, я попросила рассказать подробнее. Тогда мне объяснили, что он обнял учительницу физкультуры", – рассказала мать школьника Джули Ороско.

Через пять минут учительница позволила ему вернуться в игру, но на следующем уроке его вызвали к директору. Ученика седьмого класса обвинили в домогательствах к педагогу и отстранили от занятий на десять дней, однако позже смягчили наказание до четырех дней.

В США учительница обвинила школьника в домогательствах t1.ua

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