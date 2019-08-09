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В США школа установила требования к прическам афроамериканских учеников: возник скандал

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В одной из начальных школ штата Джорджия (США) администрация вывесила плакат с рекомендациями стрижек и причесок для афроамериканских учеников.

Большинство пользователей в соцсети Facebook считают такие требования к прическам школьников расистскими, так как в примерах не было ни одного ребенка другой расы, сообщает "Мел" со ссылкой на NBC News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Люди также отмечали, что на плакате "неуместными" названы традиционные и этнические варианты, которые популярны в среде чернокожих американцев, например, косички, бритые рисунки и афро. Многие пользователи согласились с тем, что ничего "криминального" в этих стрижках нет. А дети в школе и так ходят в форме, и им совсем не оставили пространство для самовыражения", – говорится в сообщении.

В школе, где появился плакат, ситуацию никак не прокомментировали. Отмечается, что большая часть школьников учебного заведения – афроамериканцы.

Facebook Danay Helena

Facebook Danay Helena

Правильные и неправильные прически для афроамериканских школьников

Как сообщал OBOZREVATEL, в США школьники провели тихий выпускной, чтобы не напугать одноклассника.

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Темы
Инциденты в школах Школа
Место
США
Теги
школа конфликт в школе
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