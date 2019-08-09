В США школа установила требования к прическам афроамериканских учеников: возник скандал

В одной из начальных школ штата Джорджия (США) администрация вывесила плакат с рекомендациями стрижек и причесок для афроамериканских учеников.

Большинство пользователей в соцсети Facebook считают такие требования к прическам школьников расистскими, так как в примерах не было ни одного ребенка другой расы, сообщает "Мел" со ссылкой на NBC News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Люди также отмечали, что на плакате "неуместными" названы традиционные и этнические варианты, которые популярны в среде чернокожих американцев, например, косички, бритые рисунки и афро. Многие пользователи согласились с тем, что ничего "криминального" в этих стрижках нет. А дети в школе и так ходят в форме, и им совсем не оставили пространство для самовыражения", – говорится в сообщении.

В школе, где появился плакат, ситуацию никак не прокомментировали. Отмечается, что большая часть школьников учебного заведения – афроамериканцы.

Facebook Danay Helena Правильные и неправильные прически для афроамериканских школьников

Как сообщал OBOZREVATEL, в США школьники провели тихий выпускной, чтобы не напугать одноклассника.

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