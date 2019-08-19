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В "Слуге народа" выступают за изменения в высшем образовании: что известно

1.6т Читать материал на украинском

Избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" Сергей Бабак выступает за введение открытых конкурсов на должности руководителей высших учебных заведений.

Как отметил эксперт по вопросам образования и науки, на сегодняшний день высшее образование нуждается в реформировании, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я за открытые конкурсы, больше склоняюсь к этому. Для меня немного странно, когда коллектив выбирает себе ректора", – сказал Бабак.

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Представитель партии "Слуга народа" считает, что в ректора в контракте должны быть прописаны показатели, которые он должен выполнять, а в противном случае будет проводиться новый конкурс.

"С высшим образованием необходимо что-то делать. У нас уже деградация высшего образования на очень серьезном уровне, и многие университеты выглядят просто как фабрики дипломов", – добавил Бабак.

В "Слуге народа" выступают за изменения в высшем образовании: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, правила приема на бюджет в вузы Украины изменят.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Сергей Бабак
Место
Украина
Тег
образование
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