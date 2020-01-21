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Зарплаты в МОН пересмотрят? В Раде отреагировали на жалобы Новосад

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Министр образования Анна Новосад – которая недавно пожаловалась, что ее зарплаты в 36 000 гривен не хватит на содержание ребенка – действительно получает меньше некоторых своих подчиненных.

Поэтому зарплаты в МОН необходимо пересмотреть. Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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"У них (в Минобразования. – Ред.) сейчас такая ситуация, когда министр получает зарплату ниже чем, к примеру, руководитель департамента", – объяснила Гришина.

По ее словам, если руководитель департамента получает примерно до 50 тысяч гривен, то министр – 36 тысяч гривен "на руки", а заместители министра – еще меньше.

"Поэтому внутри министерства нужно это привести в соответствие. Чтобы первое лицо, которое несет всю ответственность, имело самый высокий уровень заработной платы. А потом уже его коррелировать со всеми остальными сотрудниками министерства", – отметила нардеп.

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Гришина также предложила соотносить зарплаты чиновников Кабмина со средними зарплатами в том секторе, которым они занимаются (образование, экономика и т.д.).

"Должна быть корреляция со средними зарплатами именно в этой сфере. Чтобы министр был "в одной упряжке" со всеми сотрудниками, которые работают в той сфере, которую он контролирует. Например, в энергетике выше зарплаты, в образовании – намного меньше. Вот чтобы министр, работая, понимал: от его ежедневного труда зависит, в том числе, и его заработная плата", – посоветовала она.

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При этом, по мнению Гришиной, зарплата членов правительства и Верховной Рады в любом случае должны быть "достойной".

"Если мы боремся с коррупцией, зарплаты топ-чиновников, которые принимают решения о распределении государственных средств, должны быть достойными. Но мы не должны забывать, что мы живем в этом обществе и должна быть корреляция и социальная справедливость", – резюмировала политик.

Министр образования Анна Новосад считает, что зарплаты в 36 тысяч грн не хватит для содержания ребенка

Министр образования Анна Новосад считает, что зарплаты в 36 тысяч грн не хватит для содержания ребенка

mon.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи гривен – и хотя этих средств ей хватает, чтобы "нормально прожить", содержать за них ребенка она не сможет.

Многих пользователей соцсетей возмутили жалобы Новосад: министру напомнили, что минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Образование в Украине Зарплаты в Украине
Персоны
Юлия Гришина Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины зарплата Партия Слуга народа
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Andria Viktor
Andria Viktor
Как то нагло.а как же достойная з/пл.для врачей,учителей,пенсионеров.
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