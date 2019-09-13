В школу на Львовщине пошло рекордное количество близнецов и двойняшек. Видео

Рекордное количество близнецов и двойняшек пошли в 2019 году в трускавецкую школу-гимназию №2 (Львовская область). В одном учебном заведении 9 пар двойняшек и близнецов и еще одна тройня.

В 3-А классе сразу три пары одинаковых детей. Классный руководитель признается, что сначала не знала, как различать учеников, но научилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мальчики у меня двойняшки. Они любят все разное. А близняшки все же имеют нечто в себе подобное", – рассказала учительница.

Через рекордное количество близнецов и двойняшек эта школа известна на весь город.

"Насколько я знаю, впервые в истории города, а возможно и нашего региона такое количество", – отметил директор школы Роман Гудзеляк.

близнецы ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, британка родила близнецов от двух разных мужчин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!