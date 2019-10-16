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В школе Запорожья ученик пытался задушить одноклассницу. Опубликовано видео

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В школе Космического микрорайона города Запорожье ученик избил и пытался задушить одноклассницу.

О конфликте стало известно из Telegram-канала "Запорожье", где было опубликовано видео. Школьник бил и душил одноклассницу на глазах у друзей, которые снимали все на камеру, сообщает Depo.Запоріжжя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Куда катится этот мир?" – подписали видео в Telegram-канале.

Отмечается, что никто из школьников не вступился за девочку. Причина конфликта между детьми неизвестна.

Ученик пытался задушить девушку, одноклассники ни пытались заступиться за нее

Ученик пытался задушить девушку, одноклассники ни пытались заступиться за нее

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Запорожье
Теги
Избили школьницу конфликт в школе скандал в школе избили девочку Драка
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