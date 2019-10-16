В школе Запорожья ученик пытался задушить одноклассницу. Опубликовано видео

В школе Космического микрорайона города Запорожье ученик избил и пытался задушить одноклассницу.

О конфликте стало известно из Telegram-канала "Запорожье", где было опубликовано видео. Школьник бил и душил одноклассницу на глазах у друзей, которые снимали все на камеру, сообщает Depo.Запоріжжя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Куда катится этот мир?" – подписали видео в Telegram-канале.

Отмечается, что никто из школьников не вступился за девочку. Причина конфликта между детьми неизвестна.

Ученик пытался задушить девушку, одноклассники ни пытались заступиться за нее Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника.

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