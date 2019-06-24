В Винницкой области школьников заставили изучать русский язык: вспыхнул скандал

Директор одной из украинских школ вопреки воле родителей ввел для учеников факультатив по русскому языку, хотя они выбрали изучение информатики.

Об инциденте рассказали в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". Как отмечается, конфликт тянется в Винницко-Хуторской школе (Винницкая область) еще с сентября 2018 года (чтобы посмотреть оригинальный текст полностью, доскрольте до конца страницы).

"В сентябре нас, родителей и учеников пятого класса, поставили перед фактом, что будет факультатив по русскому языку. Переговоры с директором Анатолием Шевченко ничего не дали", – написала пользователь соцсети Mar Ko.

По ее словам, из-за колебания и безразличия некоторых родителей в классе дети все же начали изучать русский язык. Уже в феврале 2019 директору подали коллективное заявление, что совместно с детьми был избран факультатив по информатике. Ведь школьникам трудно учить русский язык по учебнику для пятого года изучения, а не первого.

"Факультатив по информатике – хороший шанс научиться тому, что в будущем может стать профессией, такие знания никогда лишними не будут. Директор сделал вид, что согласился. На прошлой неделе подошли к нему, чтобы спросить номер учебного плана на следующий учебный год. Он ответил, что 25 августа 2019 года будут родительские собрания и этот вопрос будет изучаться!" – говорится в сообщении.

Родители не знают, как действовать, потому что учебный план утвержден, а учебники на шестой класс детям уже выдали.

Фото: dt.ua

Отмечается, что школьники имеют возможность менять факультативы ежегодно и пробовать разные направления. Родители согласны и на компромисс: ввести два предмета, чтобы можно было выбирать.

Скриншот текста Facebook-група "БАТЬКИ SOS"

Скриншот текста Facebook-група "БАТЬКИ SOS"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор одной из украинских школ получил премию за проделанную работу, хотя в учебном заведении есть проблемы с протекающей крышей и плесенью, которые просто замалчиваются.

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