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В школах Запорожья установят видеокамеры: в чем дело

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В рамках городской программы "Безопасный город" в семи школах Запорожья планируют установить камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, система видеонаблюдения должна повысить уровень безопасности для школьников и коллективов учебных заведений, передает портал Depo.Запоріжжя.

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"Это будет пилотный проект. Выделим средства на проектирование для установки видеокамер в семи школах. После реализации этого проекта оценим его эффективность", – сказал городской голова Владимир Буряк.

По его словам, если изменения будут полезными, то камеры видеонаблюдения установят во всех школах Запорожья.

камеры видеоконтроля

камеры видеоконтроля

www.otv.ua

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Тема
Школа
Место
Украина Запорожье
Тег
школа
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