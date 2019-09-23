В школах Запорожья установят видеокамеры: в чем дело

В рамках городской программы "Безопасный город" в семи школах Запорожья планируют установить камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, система видеонаблюдения должна повысить уровень безопасности для школьников и коллективов учебных заведений, передает портал Depo.Запоріжжя.

"Это будет пилотный проект. Выделим средства на проектирование для установки видеокамер в семи школах. После реализации этого проекта оценим его эффективность", – сказал городской голова Владимир Буряк.

По его словам, если изменения будут полезными, то камеры видеонаблюдения установят во всех школах Запорожья.

камеры видеоконтроля www.otv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Скандал с директором школы на Волыни получил неожиданный поворот.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!