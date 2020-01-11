Первый институциональный аудит состоится 21 января 2020 года в Калиновской школе Днепропетровской области.

Государственная служба качества образования утвердила план осуществления мероприятий государственного надзора на 2020 год. Аудит проведут в 101 школе. Он призван помочь учебным заведениям стать более качественными.

Моя Школа OBOZREVATEL решила составить список школ, которые вскоре пройдут проверку:

Калиновская неполная средняя ООШ (Днепропетровская область) – 21 января (продолжительность проверки – 5 дней). Гимназия №117 "Введенская" (Подольский район, Киев) – 3 февраля (10 дней). Финансово-экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов (Днепр) – 11 февраля (5 дней). Солонянский ОВО (Днепропетровская область) – 25 февраля (5 дней). Житомирский городской коллегиум – 16 марта (10 дней). Киевская гимназия восточных языков №1 (Святошинский район) – 16 марта (10 дней). Мурованская ООШ (Львовская область) – 16 марта (10 дней). Шкробивская ООШ (Волынская область) – 16 марта (5 дней). Товстолузская ООШ (Тернопольская область) – 17 марта (10 дней). Владимиро-Волынский лицей "Центр образования" (Волынская область) – 30 марта (10 дней).

Проведение аудита будут осуществлять областные управления ГСКО. Также следует отметить, что за две недели до начала проведения проверки школа получит соответствующее сообщение. Список всех учебных заведений можно посмотреть по ссылке.

В школах Украины проведут аудит: появился список первых "жертв" inbusiness.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Украины появится новая должность.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!