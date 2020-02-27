В школах Киева ввели меры против коронавируса

В школах Киева ввели усиленный дезинфекционный режим для предотвращения занесения и распространения коронавируса.

Об этом рассказала киевлянка Telegram-канала PavlovskyNEWS. По ее словам, решение было принято 26 февраля (чтобы посмотреть фото документа, доскролльте до конца страницы).

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"Такое распоряжение разослала постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности Киевской городской государственной администрации и чрезвычайных ситуаций. Кроме школ, это касается районных администраций и ЖЭКов", – говорится в сообщении.

Распоряжение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА Telegram канал PavlovskyNEWS

Распоряжение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА Telegram канал PavlovskyNEWS

Кроме обязательной дезинфекции, от администрации школ также требуют соблюдать температурный режим в помещениях, проветривать кабинеты, не допустить к работе сотрудников с инфекционными заболеваниями, обеспечить антисептиками и средствами индивидуальной защиты участников образовательного процесса.

Скриншот Telegram канал PavlovskyNEWS

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