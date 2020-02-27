Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В школах Киева ввели меры против коронавируса

1.8т
Читать материал на украинском

В школах Киева ввели усиленный дезинфекционный режим для предотвращения занесения и распространения коронавируса.

Об этом рассказала киевлянка Telegram-канала PavlovskyNEWS. По ее словам, решение было принято 26 февраля (чтобы посмотреть фото документа, доскролльте до конца страницы).

Новости
В Киеве подготовили боксы для лечения больных коронавирусом

"Такое распоряжение разослала постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности Киевской городской государственной администрации и чрезвычайных ситуаций. Кроме школ, это касается районных администраций и ЖЭКов", – говорится в сообщении.

Распоряжение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА

Распоряжение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА

Telegram канал PavlovskyNEWS

Распоряжение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА

Распоряжение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА

Telegram канал PavlovskyNEWS

Кроме обязательной дезинфекции, от администрации школ также требуют соблюдать температурный режим в помещениях, проветривать кабинеты, не допустить к работе сотрудников с инфекционными заболеваниями, обеспечить антисептиками и средствами индивидуальной защиты участников образовательного процесса.

В школах Киева ввели меры против коронавируса

Скриншот Telegram канал PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавируса COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Школы Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школы Киева Новости Киева и Киевской области Коронавирус Школа
Место
Украина Киев
Тег
школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
2
Интересно
24
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы