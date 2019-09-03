В школах Киева появится "шведский стол": где и когда

С 1 сентября 2019 года начали реализацию пилотного проекта "Мультипрофильное питание" во всех школах Дарницкого, Днепровского, Подольского, а также в некоторых заведениях Деснянского, Оболонского и Святошинского районов Киева.

Как пишет пресс-служба КГГА, кулинар Евгений Клопотенко разработал новые рецепты для школьных столовых, чем доказал, что готовить вкусно и полезно можно за те же 15 грн.

"Завтрак, где школьники могут выбирать блюда, как на шведском столе, значительно привлекательнее для детей. На практике успешно показал результат Печерский район, из которого мы начали этот проект и сейчас уже успешно реализовываем почти во всех школах столицы", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что изменили систему питание в 4-х школах Деснянского (№ 189, 212, 238, 250), в 5-ти школах Оболонского (№ 29, 210, 240, 252, 285) и в 4-х – Святошинского (№ 162, 140, 203, 235) районов.

Также модель обеспечения полуфабрикатами введена в 12 школах Шевченковского района (№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технический лицей).

шведский стол ШоТам

Как сообщал OBOZREVATEL, Гройсман показал меню "Нового школьного питания".

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