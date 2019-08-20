В школах и вузах Украины будут изучать иврит, а в Израиле – украинский язык: подробности

Министерства образования Украины и Израиля подписали соглашение о содействии изучения языка иврит в учреждениях образования в Украине и изучения украинского языка в учебных заведениях в Израиле.
Подписание документов состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху, пишет Эспрессо.
"Соглашения подписали посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и посол Израиля в Украине Джоэль Лион", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине впервые за 20 лет находится с визитом руководитель израильского правительства. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года.
Соглашение
УНН
Как сообщал OBOZREVATEL, названы способы, как привлечь ребенка к изучению иностранного языка.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.