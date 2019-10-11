"Украина – босая девочка": в сети разгорелся скандал из-за школьной "зрады"

В сети родители шестиклассников жалуются, что их детям задают читать легенду, в которой Украину сравнивают с плачущей девочкой, а Россию с властью.

Об этом написала пользователь Анет Макарена в Facebook. Речь идет о народной легенде о девушке Украине.

В легенде говорится о том, что якобы всем странам раздали таланты: французам – элегантность, полякам – талант торговли, итальянцам – музыкальность. Больше всего родителей возмутило то, что россиянам дали власть, а Украина в лице босой девочки осталась в углу без талантов. Поэтому ее пожалели и дали песню, мол "неси свою песню в мир".

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"Моя страна в войне! Мы воспитываем молодое крепкое уверенное поколение, которое должно поднять страну с колен! Доказать свою состоятельность миру. А в учебниках учим неокрепшие умы тому, что украинцы - это вечно поющие босые и голые дивчины. Заметьте! Не крепкий парубок, не кремезный хлопчина, а вечно плачущая девочка!", - возмутилась девушка.

Она обратилась к Министерству образования и науки с обвинением в том, что оно ведет "скрытую информационную войну".

"Я прекрасно знаю, что такое ton of voice (голос бренда), как он выстраивается, как это работает. Мы столько лет пытаемся доказать миру, что "самостійні і незалежні. Ми - не раби!" И тут такое "Россия – это власть"! Серьезно? Так, может, определимся в конце-концов? Может быть мы потому и не можем закончить войну, что никак не определимся-плачем и под гнетом тихо поем... Или все же мы сильная нация, с багажом талантов (например, способность к богатству, зарабатыванию или земледелию, на худой конец) Мне ли вам рассказывать, как месседжи прописывать в "народном" творчестве?", - отметила девушка.

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