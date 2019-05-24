В сеть слили правильные ответы ВНО 2019 Украинский язык и литература

В четверг, 23 мая, почти 340 тысяч человек прошли внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

На данный момент в сети уже появились первые правильные ответы на тесты.

Отмечается, что на сдачу тестирования зарегистрировались более 349 тысяч человек, при этом, не явилось всего около 10 тысяч. На местах работали почти 58 тысяч специалистов, сотни общественных наблюдателей и десятки работников СМИ.

Люди из числа тех 10 тысяч, что не смогли попасть на сдачу ВНО, если пропустили его не по собственной воле, могут составить его в рамках дополнительной сессии, - для этого нужно зарегистрироваться в ближайшие дни в региональном центре.

В сети уже показали задания, которые в 2019 году дали участникам ВНО.

В течение дня появятся официальные ответы на него, по которым каждый сможет проверить свои знания, посмотреть их можно будет тут.

На данный же момент в сети уже есть ответы, которые были предоставлены опытными преподавателями.

Напомним, ранее стали известны пять шагов, которые необходимо предпринять для поступления в магистратуру через сдачу внешнего независимого тестирования.

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