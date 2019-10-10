В селе на Кировоградщине массово уволились учителя и директор школы: что случилось

В селе Кривоносово (Кировоградская область) уволилось десять учителей и директор школы из-за конфликта с главой села.

Учебный процесс для более полусотни школьников – под угрозой, говорится в сюжете CBN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Конфликт с головой села возник из-за требования отчитаться школе об использовании добровольных взносов. Сама же руководительница села Людмила Копотий свои действия оправдывает.

"Из местного бюджета постоянно предоставлялись спонсорские помощи на питание, на приобретение угля, мебели. Поменяны полностью окна в школе. Я за то, чтобы учебное заведение существовало в нашем селе. Но когда стоит вопрос об отчете, то я считаю, что председатель родительского комитета или дирекция школы должны отреагировать на это", – подчеркнула Копотий.

В Бобринецкой райгосадминистрации о ситуации знают. Начальник отдела образования Алексей Резун отметил, что сейчас ищут пути решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательницу детсада уволили за сказку.

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