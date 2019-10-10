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В селе на Кировоградщине массово уволились учителя и директор школы: что случилось

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В селе Кривоносово (Кировоградская область) уволилось десять учителей и директор школы из-за конфликта с главой села.

Учебный процесс для более полусотни школьников – под угрозой, говорится в сюжете CBN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Конфликт с головой села возник из-за требования отчитаться школе об использовании добровольных взносов. Сама же руководительница села Людмила Копотий свои действия оправдывает.

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"Из местного бюджета постоянно предоставлялись спонсорские помощи на питание, на приобретение угля, мебели. Поменяны полностью окна в школе. Я за то, чтобы учебное заведение существовало в нашем селе. Но когда стоит вопрос об отчете, то я считаю, что председатель родительского комитета или дирекция школы должны отреагировать на это", – подчеркнула Копотий.

В Бобринецкой райгосадминистрации о ситуации знают. Начальник отдела образования Алексей Резун отметил, что сейчас ищут пути решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательницу детсада уволили за сказку.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Кропивницкий
Теги
конфликт в школе скандал в школе
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