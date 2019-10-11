В российском детском саду установили "машину для обнимания"

В детском саду Красноярска (Россия) появилось специальное оборудование для детей с повышенными потребностями.

Для воспитанников сада установили игровой городок, которой оборудован пологим подъемом-пандусом, разворотной площадкой для коляски и дополнительными поручнями. Для детей также поставили горку, турники и канаты, пишет Мел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме этого, в саду появилась "машина для обнимания", предназначена для воспитанников с расстройствами аутистического спектра (РАС). Конструкция представляет собой два мягких валика, через которые ребенок может проскальзывать и чувствовать на себе имитацию человеческих объятий, которые часто неприятные детям с аутизмом.

"Воспитатели уже говорят, что машина для обнимания пользуется большим успехом абсолютно у всех детей, независимо от состояния здоровья", – говорится в сообщении.

Машина для объятия Мел

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