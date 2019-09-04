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В российском детском саду ребенку со сломанной ногой не вызывали скорую 2,5 часа

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В детском саду №90 "Детство" Нижнего Тагила (Россия) пятилетний ребенок сломал ногу на занятии по физкультуре, однако работники не вызывали скорую 2,5 часа.

Ребенок при исполнении "прыжка на месте на двух ногах" неудачно упал на левый бок и получил закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости левой голени со смещением, пишет Lenta.ru со ссылкой на Znak.

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"Его осмотрел медработник детского сада. После этого мальчику обеспечили постельный режим, но скорую вызывать не стали. Медики приехали через более чем 2,5 часа", – говорится в сообщении.

По факту инцидента была проведена проверка. В Дзержинский районный суд был направлен иск. Прокурор требовал выплаты моральной компенсации как за поздний вызов скорой, так и за травмирование ребенка на физкультуре.

В итоге матери ребенка присудили выплату в размере 100 тысяч рублей.

В российском детском саду ребенку со сломанной ногой не вызывали скорую 2,5 часа

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевской школе ребенку сломали позвоночник.

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Место
Россия Нижний Тагил
Теги
детский сад ребенок пострадал ребенок Новости России
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