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В российской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника

1.8т Читать материал на украинском

В Красноярске в школе №16 (Россия) учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове, а затем позволил другим детям избить его.

Как рассказала мама пострадавшего, педагог ударил мальчика за плохое поведение перед всем классом, пишет "ТВК Красноярск" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Сам педагог объяснил свое поведение тем, что 7-летний Руслан его не слушался. Родители мальчика уже обратились в полицию. В школе сообщили, что об инциденте знают и проводят проверку. Учитель сейчас отстранен от работы", – говорится в сообщении.

По версии педагога, мальчик на уроке баловался и нарушал технику безопасности.

В городском управлении образования заявили, что начата проверка. Все подробности происшествия будут установлены. В полиции также начали проверку по факту обращения.

Мальчик, которого избил учитель физкультуры

Мальчик, которого избил учитель физкультуры

ТИК

Как сообщал OBOZREVATEL, учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Красноярск
Теги
конфликт в школе ребенок Новости России
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