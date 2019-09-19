В российской школе учитель вместе с детьми избили первоклассника

В Красноярске в школе №16 (Россия) учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове, а затем позволил другим детям избить его.

Как рассказала мама пострадавшего, педагог ударил мальчика за плохое поведение перед всем классом, пишет "ТВК Красноярск" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сам педагог объяснил свое поведение тем, что 7-летний Руслан его не слушался. Родители мальчика уже обратились в полицию. В школе сообщили, что об инциденте знают и проводят проверку. Учитель сейчас отстранен от работы", – говорится в сообщении.

По версии педагога, мальчик на уроке баловался и нарушал технику безопасности.

В городском управлении образования заявили, что начата проверка. Все подробности происшествия будут установлены. В полиции также начали проверку по факту обращения.

Мальчик, которого избил учитель физкультуры ТИК

Как сообщал OBOZREVATEL, учитель затравил школьника из-за прически и хотел выгнать с урока.

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