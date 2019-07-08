В России воспитательница заставила ребенка есть с пола: разгорелся скандал

В Карпинске Свердловской области (Российская Федерация) в детском саду "Золотая рыбка" ребенка заставили есть макароны с котлетой, которые упали на пол.

По словам родителей пострадавшей, инцидент произошел во время обеда, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету "Вечерний Карпинск".

Девочка съела суп и пошла за вторым блюдом, но споткнулась и уронила тарелку на пол. Воспитательница Ольга Макурова собрала с пола макароны и котлету и заставила ребенка их съесть.

"Ребенок съел котлету, а макароны нет, так как они были грязные. Как я понимаю, котлета тоже, просто она по цвету темнее", – рассказали родители воспитанницы детского сада.

По факту обращения местного отдела образования проведена служебная проверка. В результате воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания. С ней также провели беседу.

Макурова извинилась перед родителями, но, по их словам, дело не в этом.

"Шокирующая сам факт! Как можно ребенка накормить с пола в принципе? Любого, хоть свого, хотя чужого. Это же ребенок", – возмутились они.

Питание детей Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая детским садом в России жестоко поиздевалась над ребенком.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.