В России воспитательница заставила ребенка есть с пола: разгорелся скандал

В Карпинске Свердловской области (Российская Федерация) в детском саду "Золотая рыбка" ребенка заставили есть макароны с котлетой, которые упали на пол.
По словам родителей пострадавшей, инцидент произошел во время обеда, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету "Вечерний Карпинск".
Девочка съела суп и пошла за вторым блюдом, но споткнулась и уронила тарелку на пол. Воспитательница Ольга Макурова собрала с пола макароны и котлету и заставила ребенка их съесть.
"Ребенок съел котлету, а макароны нет, так как они были грязные. Как я понимаю, котлета тоже, просто она по цвету темнее", – рассказали родители воспитанницы детского сада.
По факту обращения местного отдела образования проведена служебная проверка. В результате воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание в виде замечания. С ней также провели беседу.
Макурова извинилась перед родителями, но, по их словам, дело не в этом.
"Шокирующая сам факт! Как можно ребенка накормить с пола в принципе? Любого, хоть свого, хотя чужого. Это же ребенок", – возмутились они.
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