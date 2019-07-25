В России воспитательница детсада избила детей тряпкой: скандальное видео

Воспитательница детского сада №176 в Краснодаре (Российская Федерация) во время игр с детьми во дворе била их тряпкой по лицу, сильно хватала за руки и толкала.

Один из очевидцев снял эти действия на видео и выложил в группе "Типичный Краснодар" в соцсети "ВКонтакте", пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В описании к записи сказано, что в кадр попали средняя группа, воспитательница и инструктор по физкультуре, которые никак не реагировали на происходящее.

После публикации ролика следователи начали проверку. Полиция опрашивала родителей, врачей и педагогов дошкольного учреждения. Будут установлены личности потерпевших детей и оценены действия взрослых.

"В пресс-службе городского департамента образования "Кубанским новостям" сообщили, что женщина уже уволена. Заведующей детсада объявлено дисциплинарное взыскание", – говорится в сообщении.

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