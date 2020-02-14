В российском Санкт-Петербурге учителя уволили за то, что он прочитал школьникам "Исповедь хулигана" Сергея Есенина.

Об этом пишет "Московский комсомолец". Отмечается, что причиной разбирательств стало видео с урока, которое попало в сеть. В частности, в произведении среди прочих строк, можно найти и нецензурные слова: "Мне сегодня хочется очень из окошка луну обо**ать".

Согласно сообщениям ряда СМИ, учителя попросили написать заявление "по собственному желанию", указав, что литературное произведение классика с ненормативной лексикой не годится для обучения школьников.

В России учителя уволили из-за Есенина mr-7.ru

При этом в школе озвучили предысторию. Так, сперва новый педагог очень понравился коллективу и ученикам – за свою артистичность. Но позднее за ним якобы начали замечать странности. Одна из теперь уже бывших коллег заявила журналистам, что после черепно-мозговой травмы он числился инвалидом.

Учительница сообщила, что в какой-то момент дети перестали ходить на его уроки, сам же педагог стремился к общению: "Звал детей в поход в марте, рассказывал, что он военный, много врал".

Она также рассказал и о другом конфузе: однажды мужчина резко ответил школьнице. Девочка что-то крикнула сверстнику, а учитель, как утверждается, ответил ей: "В постели кричать будешь!"

После скандала с Есениным директор обзвонила все предыдущие места работы учителя и выяснилось, что он сменил 15 школ и нигде не задерживался дольше, чем на полгода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России из школы города Астрахань уволили учительницу, которую ранее обвинили в интимной связи с подростком – учеником 9 класса.

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