В селе Мурсалимкино Башкирии (Россия) учительница Зуляйха Саитгалина во время урока обозвала детей засранцами и упрекнула ученицы в алкоголизме.

Член Совета по правам человека Динар Зайнуллин опубликовал на Facebook-странице аудиозапись урока, который ему предоставила мать потерпевшей девочки, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В СПЧ обратилась мама девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Славутского района. Наверное, половину урока на нее кричала учительница башкирского языка и литературы Саитгалина Зуляйха Раиловна. Крик в классе просто ужасный", – написал Зайнуллин.

Так, учительница публично обвинила родственников девочки в том, что они злоупотребляют спиртными напитками, а она якобы употребляет алкоголь вместе с ними. Она также заявила, что в школьницы "голова забита на родным языком, а ухажерами".

В России учительница Зуляйха Саитгалина во время урока обозвала детей засранцами и алкоголиками Скриншот видео

"Вот у нее воспитание. Сидит, как, простите, алкоголичка. Поведение алкоголика – вот твое воспитание. Неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечает. Кто я такая для вас? Засранцы! Бестолковые!", – кричала учительница во время урока.

В комментариях под постом Зайнуллина министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что это неподобающее поведение для педагога и он будет разбираться в ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе №81 города Ульяновска (Россия) восьмиклассник напал на 59-летнюю учительницу перед уроком математики и ранил ее в живот самодельным ножом.

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