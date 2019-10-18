В России учительница умерла во время детского конкурса

В Челябинске (Россия) 61-летняя учительница начальных классов школы №39 умерла в учебном заведении во время детского конкурса художественного чтения.

Об инциденте сообщили в пресс-службе городского комитета образования. Когда педагогу стало плохо, детей вывели и вызвали скорую помощь, пишет Lenta.ru.

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Директор школы Светлана Урванцева уточнила, что во время очередного выступления у педагога произошел сердечный приступ, она упала. По ее словам, учительница была очень опытным и ответственным работником.

"До приезда скорой учительнице пытался помочь школьный врач, но все усилия не помогли. В комитете образования отметили, что у женщины была средняя рабочая нагрузка. Администрация школы характеризовала ее положительно", – говорится в сообщении.

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