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В России учительница поплатилась за избиение детей: видео издевательств слили в сеть

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В Москве (Россия) педагог коррекционной школы избивала малышей, за что поплатилась увольнением.

Соответствующее видео одного из вопиющих инцидентов опубликовали в Telegram-канале BAZA (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что учительница наносила удары ребенку прямо во время урока.

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В России учительница поплатилась за избиение детей

В России учительница поплатилась за избиение детей

Скриншот из видео

Как уточняет "РБК", после того, как родители обнаружили синяки на теле детей, они пожаловались в полицию на педагога. Взрослые обратились к услугам частного детектива, который провел самостоятельное расследование.

Вскоре в департаменте образования и науки города Москва сообщили, что администрация школы провела служебное расследование в связи с появившейся в СМИ информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4-го класса. Было принято решение об увольнении учительницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Боровский Тюменской области (Россия) учитель школы №2 Виктор Садлинский побил девятиклассников.

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Россия
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Новости России
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Теперь будет работать администратором на автомойка.
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