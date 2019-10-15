В России учительница поплатилась за избиение детей: видео издевательств слили в сеть

В Москве (Россия) педагог коррекционной школы избивала малышей, за что поплатилась увольнением.

Соответствующее видео одного из вопиющих инцидентов опубликовали в Telegram-канале BAZA (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что учительница наносила удары ребенку прямо во время урока.

В России учительница поплатилась за избиение детей Скриншот из видео

Как уточняет "РБК", после того, как родители обнаружили синяки на теле детей, они пожаловались в полицию на педагога. Взрослые обратились к услугам частного детектива, который провел самостоятельное расследование.

Вскоре в департаменте образования и науки города Москва сообщили, что администрация школы провела служебное расследование в связи с появившейся в СМИ информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися 4-го класса. Было принято решение об увольнении учительницы.

В Москве родители детей из коррекционной школы №2124 пожаловались в полицию на педагога. Учитель избивала малышей. pic.twitter.com/yfr9NI90NH — baza (@bazabazon) October 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Боровский Тюменской области (Россия) учитель школы №2 Виктор Садлинский побил девятиклассников.

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