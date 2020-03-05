Пензенский государственный университет (Россия) выпустил методическое пособие, где рассказывается, как по внешности, поведении и сленгу распознать опасных студентов.

Так, по мнению представителей вуза следует относиться настороженно к молодежи, если у них есть: пирсинг ("от четырех и более суммарных проколов у девушек и от двух и более проколов у юношей"); наушники; синяки и царапины на теле, пишет местное издание "7х7" (чтобы посмотреть фото пособия, доскролльте до конца страницы).

Следует отметить, что все эти признаки взяты из "Методического пособия по выявлению признаков риска поведения в социальных медиа", которую выдали в апреле 2019 года.

В университете раздали информацию, как выявить опасных студентов Google Sites

Кроме этого, студент может представлять угрозу, если:

говорит "добрый вечерочек";

у него мало друзей;

смеется или плачет без повода;

негативно относится к правительству России;

интересуется историей революции;

чешет нос;

носит одежду, где написано "ненависть", "нормальные люди боятся меня" или "оффник".

Ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляко пояснил, что пособие, о котором идет речь, выдали в вузе в декабре 2019 года. Никаких санкций оно не подразумевает и является рекомендацией кураторам студенческих групп для "профилактики" и "предотвращения вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность".

Методическое пособие, выпустивший Пензенский государственный университет Telegram канал "Двач"

Методическое пособие, выпустивший Пензенский государственный университет Telegram канал "Двач"

Методическое пособие, выпустивший Пензенский государственный университет Telegram канал "Двач"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 14-й школе Уссурийска (Россия) учительница, услышав мат от учеников, предложила им разобрать слово "долбит ** б" и выражение "пошел на х **".

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