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В России студентов призвали не пользоваться Википедией: что случилось

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Заместитель министра цифрового развития, связи и средств массовой информации Российской Федерации Алексей Волин призвал студентов не пользоваться интернет-энциклопедией Wikipedia, потому что это источник с непроверенной информацией.

Такое мнение чиновник высказал на всероссийском молодежном образовательном летнем форуме, пишет Главком со ссылкой на "Тасс".

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"Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить", – сказал Волин.

По словам чиновника, в интернет-энциклопедии много непроверенной информации, поэтому он посоветовал студентам не пользоваться ею. Ведь сейчас существует бизнес, с помощью которого на заказ тех или иных компаний создаются статьи в Wikipedia и правятся.

"Там может быть и то, что соответствует действительности, и совсем неверная информация", – добавил Волин.

Википедия

Википедия

UA.News

Как сообщал OBOZREVATEL, самый молодой студент Украины попал в Википедию.

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Россия
Теги
образование Новости России
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Dell Alex
Dell Alex
А сами студенты не способны по ссылкам провести фактчекинг? По их мнению у них такие тупые студенты? )))
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