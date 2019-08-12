В России студентов призвали не пользоваться Википедией: что случилось

Заместитель министра цифрового развития, связи и средств массовой информации Российской Федерации Алексей Волин призвал студентов не пользоваться интернет-энциклопедией Wikipedia, потому что это источник с непроверенной информацией.

Такое мнение чиновник высказал на всероссийском молодежном образовательном летнем форуме, пишет Главком со ссылкой на "Тасс".

"Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить", – сказал Волин.

По словам чиновника, в интернет-энциклопедии много непроверенной информации, поэтому он посоветовал студентам не пользоваться ею. Ведь сейчас существует бизнес, с помощью которого на заказ тех или иных компаний создаются статьи в Wikipedia и правятся.

"Там может быть и то, что соответствует действительности, и совсем неверная информация", – добавил Волин.

Википедия UA.News

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