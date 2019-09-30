В России студент умер во время пары: что известно

В Уфе (Россия) 17-летний студент умер во время пары по физкультуре в одном из городских колледжей.

Первокурснику стало плохо во время занятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Башкортостану.

Однокурсники и преподаватели вызвали скорую помощь. Студента доставили в больницу, где он умер.

"Следствие выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает очевидцев. Назначены судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти студента, в том числе выяснит, страдал ли юноша от любых заболеваний", – говорится в сообщении.

Студент умер во время пары коррупция Инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, в университете нашли труп студента, умершего 2 месяца назад.

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