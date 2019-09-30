Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В России студент умер во время пары: что известно

392 Читать материал на украинском

В Уфе (Россия) 17-летний студент умер во время пары по физкультуре в одном из городских колледжей.

Первокурснику стало плохо во время занятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Башкортостану.

Новости
Выбили зубы и бросили в крови: в Польше напали на студента из Украины

Однокурсники и преподаватели вызвали скорую помощь. Студента доставили в больницу, где он умер.

"Следствие выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает очевидцев. Назначены судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти студента, в том числе выяснит, страдал ли юноша от любых заболеваний", – говорится в сообщении.

Студент умер во время пары

Студент умер во время пары

коррупция Инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, в университете нашли труп студента, умершего 2 месяца назад.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Уфа
Теги
скандал в вузе Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы