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В России школьник чуть не умер, спасая котенка: поражающая история

1.1т
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В Туле (Россия) 14-летний школьник получил удар током, когда пытался достать котенка, который застрял в трансформаторной будке.

Как сообщили на сайте департамента здравоохранения Москвы, разряд тока прошел через сердце подростка и вышел через левую стопу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Школьник потерял сознание, а когда пришел в себя, то позвонил матери. Подросток получил ожоги правой руки (4 процента) и стопы (2 процента). Пострадали не только кожа, но и мышцы, сухожилия, а также суставы руки.

Также парню установили резиновые заменители вместо частично утраченных сухожилий, а для восстановления функции кисти сделали пластическую операцию собственным кожно-мышечным лоскутом. В департаменте здравоохранения добавили, что после окончания лечения и реабилитации функции правой руки будут практически восстановлены.

В России школьник чуть не умер, спасая котенка

В России школьник чуть не умер, спасая котенка

радио ТРЕК

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских школьников захватила новая опасная игра.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Россия Тула
Теги
кот спасение Новости России
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