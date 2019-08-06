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В России ребенок убежал из детсада на игрушечной машине

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В Нижнем Тагиле (Российская Федерация) шестилетний мальчик с особенностями развития сбежал из детского сада №23 "Фонтанчик" на игрушечной машине.

Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 2 августа. Ребенок покинул садик и направился в сторону дороги, пишет Lenta.ru.

"У лестницы аптеки на него обратили внимание прохожие, которые передали мальчика воспитательнице. Женщина обратилась в полицию. Прокуратура Дзержинского района начала проверку", – говорится в сообщении.

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По версии ведомства, воспитательница не проконтролировала пребывания детей в детском саду. Отмечается, что в тот день в группе было восемь детей.

Кроме этого, заведующая дошкольного учебного заведения не сообщила ни в полицию, ни в прокуратуру об исчезновении мальчика.

Ребенок на игрушечной машине

Ребенок на игрушечной машине

Власти.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве детский сад попал в скандал.

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Место
Россия
Теги
детский сад дети Новости России
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