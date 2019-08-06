В России ребенок убежал из детсада на игрушечной машине

В Нижнем Тагиле (Российская Федерация) шестилетний мальчик с особенностями развития сбежал из детского сада №23 "Фонтанчик" на игрушечной машине.

Как сообщается в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 2 августа. Ребенок покинул садик и направился в сторону дороги, пишет Lenta.ru.

"У лестницы аптеки на него обратили внимание прохожие, которые передали мальчика воспитательнице. Женщина обратилась в полицию. Прокуратура Дзержинского района начала проверку", – говорится в сообщении.

По версии ведомства, воспитательница не проконтролировала пребывания детей в детском саду. Отмечается, что в тот день в группе было восемь детей.

Кроме этого, заведующая дошкольного учебного заведения не сообщила ни в полицию, ни в прокуратуру об исчезновении мальчика.

Ребенок на игрушечной машине Власти.нет

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