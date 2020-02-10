В России оригинально оправдали учительницу, которая учила детей правильному мату

Учительницу школы №14 Уссурийска (Россия), которая рассматривала на уроке в 10-м классе фразы с нецензурной лексикой, не будут наказывать, потому что случай произошел полтора года назад.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, применить к педагогу меры взыскания по Трудовому кодексу невозможно, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Однако родители с таким решением не согласны. Они хотят, чтобы учителя наказали и требуют ее увольнения. Вечером 10 февраля состоится собрание родителей старшеклассников, на котором вместе с руководством школы будет решено, что делать дальше.
В России оригинально оправдали учительницу, которая учила детей мату
Скриншот видео
Напомним, учительница услышала мат от учеников и предложила им разобрать слово "долб**б" и выражение "пошел на х**". Ролик возмутил пользователей сети.
В Уссурийске учительница большого и могучего объяснила школьникам, как правильно писать слово "долбоёб".- Alex Belenky (@ gun1man) February 7, 2020
Наконец-то в школах стали учить действительно полезным вещам. 😳 pic.twitter.com/ztOF1CcNOU
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России учительница поставила школьнице оценку на лбу и подписалась.
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