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В России оригинально оправдали учительницу, которая учила детей правильному мату

2.7т
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Учительницу школы №14 Уссурийска (Россия), которая рассматривала на уроке в 10-м классе фразы с нецензурной лексикой, не будут наказывать, потому что случай произошел полтора года назад.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, применить к педагогу меры взыскания по Трудовому кодексу невозможно, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Однако родители с таким решением не согласны. Они хотят, чтобы учителя наказали и требуют ее увольнения. Вечером 10 февраля состоится собрание родителей старшеклассников, на котором вместе с руководством школы будет решено, что делать дальше.

В России оригинально оправдали учительницу, которая учила детей мату

В России оригинально оправдали учительницу, которая учила детей мату

Скриншот видео

Напомним, учительница услышала мат от учеников и предложила им разобрать слово "долб**б" и выражение "пошел на х**". Ролик возмутил пользователей сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России учительница поставила школьнице оценку на лбу и подписалась.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Владивосток
Теги
скандалы видео Новости России скандал в школе конфликт в школе
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