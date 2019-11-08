В Перми (Россия) в одном из детских садов пьяный мужчина набросился на воспитательницу и угрожал ударить ее, потому что она не хотела отдавать ему ребенка.

Отец разговаривал с воспитательницей на повышенных тонах, потому что она не хотела отдавать ему ребенка, переживая за безопасность, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на URA.RU.

После этого мужчина замахнулся на женщину кулаком и начал тянуть босого ребенка домой. В этот момент педагог общалась с кем-то по телефону.

"Он на меня руку поднимает. Ребенка забрал, ребенок весь в панике", – сказала воспитательница во время разговора.

В департаменте образования сообщили, что по факту конфликта отца с воспитателем в одном из детских садов Перми проводится служебная проверка.

В России мужчина напал на воспитательницу в детском саду

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница детсада избила ребенка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.