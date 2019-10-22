В России мать привязала сына за шею к велосипеду: момент попал на видео

В Казани (Россия) мать привязала за шею к своему велосипеду сына, который ехал за ней на самокате.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Информатор", видно, как женщина выехала на проезжую часть, где нет пешеходного перехода. В этот момент ребенок упал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Своими действиями россиянка создала опасную ситуацию на дороге. На видео можно увидеть, как женщина обернулась, увидела, что ее ребенок на земле и остановилась. Она подняла самокат, направилась на обочину и не помогла ребенку.

Мальчик ушел с дороги в тот момент, когда привязана к нему веревка натянулась и у него не было другого выбора.

В России мать привязала сына за шею к велосипеду Скриншот видео

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