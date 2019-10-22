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В России мать привязала сына за шею к велосипеду: момент попал на видео

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В Казани (Россия) мать привязала за шею к своему велосипеду сына, который ехал за ней на самокате.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Информатор", видно, как женщина выехала на проезжую часть, где нет пешеходного перехода. В этот момент ребенок упал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Своими действиями россиянка создала опасную ситуацию на дороге. На видео можно увидеть, как женщина обернулась, увидела, что ее ребенок на земле и остановилась. Она подняла самокат, направилась на обочину и не помогла ребенку.

Мальчик ушел с дороги в тот момент, когда привязана к нему веревка натянулась и у него не было другого выбора.

В России мать привязала сына за шею к велосипеду

В России мать привязала сына за шею к велосипеду

Скриншот видео

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Тема
Родители и дети
Место
Россия Казань
Теги
пострадал ребенок ребенок Новости России
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